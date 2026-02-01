أقوى 10 جيوش في العالم 2026.. 4 دول آسيوية في القائمة

مع تصاعد بؤر التوتر في أكثر من منطقة حول العالم، عاد ميزان القوة العسكرية إلى صدارة المشهد الدولي كعامل حاسم في رسم السياسات والتحالفات.. من شرق أوروبا إلى بحر الصين الجنوبي، لم تعد الجيوش مجرد أدوات دفاع، بل أوراق ضغط استراتيجية، وفي خضم هذا المناخ المشحون، كشف مؤشر " Global Firepower" العالمي عن قائمته السنوية لأقوى جيوش العالم 2026.

حافظت الولايات المتحدة الأمريكية التربع على صدارة القوة العسكرية عالمياً، إلى جانب ميزانية دفاعية تاريخية وميزات تقنية حديثة ومتطورة، فيما ترتكز روسيا على ترسانة نووية وقوة برية، في حين تستمر الصين بتطورها الهائل في القوات البحرية والتكنولوجية والصواريخ فرط الصوتية.

ونستعرض تالياً أقوى 10 جيوش بالعالم في عام 2026:

1 - الولايات المتحدة الأمريكية:

- 2.2 مليون شخص عدد القوات العسكرية في الخدمة

- 13043 إجمالي عدد الطائرات

- 4657 دبابة

- 360069 مدرعة

- 2862 مدفعاً

- 694 قاذفة صواريخ

- 472 سفينة وغواصة حربية

2- روسيا:

- 3.57 مليون شخص عدد القوات العسكرية

- 4292 طائرة

- 5750 دبابة

3. الصين:

- 3.17 مليون شخص عدد القوات العسكرية

- 3309 طائرة

- 6800 دبابة

4. الهند:

- 5.13 ملايين شخص عدد القوات العسكرية

- 2229 طائرة

- 4201 دبابة

5. كوريا الجنوبية:

-3.82 مليون شخص عدد القوات العسكرية

- 1592 طائرة

- 2236 دبابة

6. المملكة المتحدة:

- 1.10 مليون شخص عدد القوات العسكرية

- 631 طائرة

-227 دبابة

7. فرنسا:

-376 ألف شخص عدد القوات العسكرية

- 976 طائرة

- 215 دبابة

8. اليابان:

- 328.1 ألف شخص

- 1443 طائرة

- 521 دبابة

9. تركيا:

- 883.9 ألف شخص عدد القوات العسكرية

- 1083 طائرة

- 2238 دبابة

10. إيطاليا:

- 289 ألف شخص عدد القوات العسكرية

- 729 طائرة

- 200 دبابة

ما هي آلية ومعايير تقييم أقوى جيوش العالم؟

يعتمد مؤشر " Global Firepower " العالمي على مجموعة بيانات تشمل: حجم القوات الفعلية والاحتياطية، الإنفاق الدفاعي السنوي، القوة الجوية والبحرية، المعدات البرية مثل الدبابات والمدفعية، إلى جانب القدرة على الانتشار السريع والبنية التحتية اللوجستية.