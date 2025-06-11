ما تكلفة نشر الحرس الوطني الأميركي في لوس أنجلوس؟





قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء إنها تتوقع أن تبلغ تكلفة نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا ومشاة البحرية الأميركية في لوس أنجلوس لمدة 60 يوما 134 مليون دولار على الأقل، وتغطي في المقام الأول نفقات السفر والإقامة والوجبات، وفقاً لبرين وولاكوت ماكدونيل، القائم بأعمال كبير المسؤولين الماليين في وزارة الدفاع.

وقال هيجسيث خلال شهادته أمام اللجنة الفرعية للدفاع عن المخصصات في مجلس النواب: "لقد كنا واضحين منذ البداية - هذه مهمة مدتها 60 يومًا لأننا نريد إرسال رسالة إلى مثيري الشغب واللصوص والبلطجية الذين يهاجمون إنفاذ القانون بأننا لن نتراجع" وفق نيوز ويك.

ويأتي نشر البنتاغون لنحو 700 من مشاة البحرية في لوس أنجلوس للانضمام إلى استجابة الحرس الوطني للاحتجاجات المتعلقة بالهجرة بعد أسابيع من التطورات السريعة في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس دونالد ترامب إلى تحقيق أولويته المحلية القصوى فيما يتعلق بالترحيل الجماعي.

تعهد

تعهدت إدارة ترامب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة وأجرت العديد من المداهمات التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية "ICE ".

ينضم 700 جندي من مشاة البحرية في الخدمة الفعلية إلى أكثر من 4100 فرد من الحرس الوطني استجابةً لما وصفته إدارة ترامب بـ"تدهور الوضع" في لوس أنجلوس. وتتولى هذه القوات حراسة المباني الفيدرالية ودعم عمليات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك خلال المظاهرات العامة المستمرة.

وأكد ماكدونيل يوم الثلاثاء أن تكاليف نشر القوات سيتم تغطيتها باستخدام ميزانيات العمليات والصيانة الحالية، مما يحول الموارد عن الأولويات العسكرية الأخرى.

وقال ماكدونيل "سيتم سحب الأموال من حسابات العمليات والصيانة الحالية للقوات".

استغلّ المشرعون جلسة الاستماع للتعبير عن استيائهم الشديد من خطط الإنفاق العسكري لإدارة ترامب وانعدام الشفافية فيها. واتهمت روزا ديلاورو، النائبة الديمقراطية عن ولاية كونيتيكت، هيجسيث بإثارة الفوضى داخل البنتاغون.

كما أعرب الجمهوريون عن قلقهم إزاء اقتراح الإدارة لميزانية الدفاع الضخمة البالغة تريليون دولار، وخاصة مبلغ 175 مليار دولار المخصص لمبادرة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" التي أطلقها الرئيس.

انتقد زعماء الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا بشدة عملية نشر القوات، واصفين إياها بإساءة استخدام السلطة الفيدرالية. وزعم الحاكم جافين نيوسوم أن القوات وصلت إلى لوس أنجلوس دون مؤن أساسية، قائلاً إنهم اضطروا للنوم على الأرض دون طعام أو ماء.

نفي

ونفى هيجسيث هذه الاتهامات، وقال: "نحن نعمل على ضمان توفير السكن والتغذية وتوفير المياه لهم في الوقت الفعلي من مكتبي لأنني أهتم كثيرًا بالحرس الكاليفورني ومشاة البحرية".

وأضاف: كما تم التدقيق في قانونية نشر القوات، بموجب قانون "بوسي كوميتاتوس"، يُحظر على القوات الفيدرالية إنفاذ القانون المحلي دون تصريح خاص، وليس من الواضح ما إذا كانت إدارة ترامب تنوي اللجوء إلى قانون التمرد، وهو قانون نادر الاستخدام يسمح بمثل هذه الأعمال.

وأشار هيجسيث إلى أن استخدام الأفراد العسكريين للأمن الداخلي من المرجح أن يستمر.

وقال خلال جلسة الاستماع يوم الثلاثاء: "أعتقد أننا ندخل مرحلة أخرى، خاصة في عهد الرئيس ترامب مع تركيزه على الوطن، حيث أصبح الحرس الوطني والاحتياطيات عنصرا حاسما في كيفية تأمين هذا الوطن".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على قناة تروث سوشيال: "لو لم أرسل القوات إلى لوس أنجلوس في الليالي الثلاث الماضية، لكانت تلك المدينة الجميلة والعظيمة تحترق الآن بالكامل - تمامًا مثل 25 ألف منزل احترقت بالكامل في لوس أنجلوس.