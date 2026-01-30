ما هي "كاشفة النووي" الأميركية.. عين واشنطن على التجارب النووية حول العالم؟

حطت الطائرة "دبليو سي–135 آر كونستانت فينيكس" التابعة للقوات الجوية الأميركية، والمخصصة لرصد الجسيمات المشعة في الغلاف الجوي في قاعدة "راف ميلدنهول" الجوية، وهي قاعدة أميركية في مقاطعة سوفولك ببريكانيا وفق صحيفة التليغراف.

كانت الطائرة والتي توصف بأنها عين واشنطن على التجارب النووية حول العالم وتسمى بـ "كاشفة النووي" قد زارت الشرق الأوسط، قبل أيام من قصف أميركا للمنشآت النووية الإيرانية في العام الماضي.

تعد طائرة "دبليو سي–135 آر كونستانت فينيكس"، أحد أقوى أدوات المراقبة النووية الأمريكية حول العالم، حيث تتولى رصد التجارب النووية وأخذ عينات إشعاعية جواً، والتأكد من التزام الدول بمعاهدات الحد من التسلح.

تعتمد الطائرة على هيكل KC‑135R العسكري، ومجهزة بأحدث أنظمة جمع وتحليل العينات، بما في ذلك أجهزة استشعار الإشعاع وأجهزة جمع الجسيمات، لتزويد طاقم المهمة بقدرة فورية على كشف السحب المشعة وتحليلها بدقة عالية.

الطائرة WC‑135R جزء من أسطول صغير مكوّن من ثلاث طائرات حديثة، تم تحديثها وتسليمها بين عامي 2022 و2023، لتحل تدريجيًا محل النسخ القديمة WC‑135C/W.

توفر الطائرة قدرة أكبر على التحليق لمسافات طويلة، مع سرعة تصل إلى 530 ميلاً في الساعة وارتفاع يصل إلى 50,000 قدم، مما يجعلها أداة استراتيجية رئيسية للقوات الأميركية في متابعة النشاط النووي العالمي.

قامت طائرات WC-135R بمهام نادرة لأخذ عينات من الهواء فوق منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية في أواخر عام 2024 بالإضافة إلى عمليات أكثر روتينية في جميع أنحاء العالم.

تتميز طائرة WC135R بقمرة قيادة زجاجية حديثة ومحركات توربينية مروحية CFM-56 مطورة (مشتركة مع أسطول طائرات KC-135)، مما يحسن بشكل كبير من مدى الطائرة، وارتفاع تحليقها، وأدائها، وسهولة صيانتها.

كما تتيح مجموعة أخذ العينات وجمع البيانات من شركة Constant Phoenix لطاقم المهمة اكتشاف "السحب" المشعة في الوقت الفعلي.