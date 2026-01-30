ترامب يختار وارش لرئاسة "الاحتياطي الفيدرالي" بعد انتهاء ولاية باول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه اختار كيفن وارش العضو السابق في هيئة محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي لرئاسة البنك المركزي الأمريكي بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي جيروم باول.

ومن المقرر أن يحل وارش محل رئيس مجلس الاحتياطي الحالي جيروم باول عندما تنتهي مدته في مايو. واختار ترامب باول ليقود مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 2017 لكنه هاجمه بلا هوادة في العام الجاري بسبب عدم خفض سعر الفائدة سريعا بما يكفي.

ويمثل الترشيح الذي يتطلب موافقة مجلس الشيوخ رحلة عودة لوارش "55 عاما" الذي كان عضوا بمجلس الاحتياطي الفيدرالي من 2006 إلى 2011.

وكان أصغر عضو بالمجلس في التاريخ حيث تم تعيينه وكان يبلغ من العمر 35 عاماً. وحصل وارش على زمالة معهد هوفر ذي الميول اليمينية، ويعمل محاضرا في كلية ستانفورد للدراسات العليا في إدارة الأعمال.