الكشف عن علامات صادمة.. هل يعاني ترامب من الزهايمر؟





أدلت ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح صادم، مشيرةً إلى احتمال إصابة عمها بمرض الزهايمر.

وكشفت ماري ترامب، التي كثيراً ما تنتقد عمها، أن ترامب غالباً ما يبدو عليه الذهول والارتباك، وهو ما يذكرها بوالده الذي كان مصاباً بالزهايمر، يأتي هذا في ظل تساؤلات متكررة حول صحة الرئيس الأمريكي.

عانى فريد ترامب، والد ترامب، من المرض التنكسي قبل وفاته عن عمر يناهز 93 عامًا في عام 1999.

قالت ماري ترامب، البالغة من العمر 60 عاماً، لمجلة نيويورك عن عمها: "أحياناً يبدو وكأنه غير مدرك للزمان والمكان، وفي بعض الأحيان، أرى عليه نظرة الذهول والارتباك" وفق wionews.

تطرق ترامب، البالغ من العمر 79 عاماً، بنفسه إلى حالة والده الصحية وأثناء حديثه عن الأمر، نسي، ويا ​​للمفارقة، كلمة "الزهايمر" واضطر إلى الاستعانة بسكرتيرته الصحفية كارولين ليفيت.

قال: "كانت لديه مشكلة واحدة. في سن معينة، حوالي 86 أو 87، بدأ يعاني من، ماذا يسمونه؟"

قال ليفيت: "مرض الزهايمر".

قال ترامب: "يشبه مرض الزهايمر. حسناً، أنا لا أعاني منه... لا أفكر فيه إطلاقاً. هل تعرفون لماذا؟ لأني مهما كان الأمر، فإن موقفي منه لا يبالي".

وأضاف: "أنا بصحة جيدة وراثياً، لقد عاشت والدتي وعائلتها عمراً مديداً، حتى تجاوزوا التسعين. لا يوجد مرض في القلب في عائلتي. لا هذا ولا ذاك."

وأضاف ترامب: "لدي صديق توفيت والدته بنوبة قلبية في سن التاسعة والأربعين، وتوفي والده بنوبة قلبية في سن الحادية والخمسين، وهو الآن في الستين من عمره. قلت له: 'أنت في ورطة كبيرة'. إنه يحرص على كل ما يأكله، لكن لا يمكنك التغلب على الجينات".

كثيراً ما واجه ترامب أسئلة حول صحته، وكثيراً ما يُرى بكدمات على يده، والتي قال إنها نتيجة تناوله 325 ملليغراماً من الأسبرين يومياً، وقال إنه على الرغم من أن أطباءه لا يوافقون على هذه الجرعة، إلا أنه قال ل "لكنها تُناسبني".