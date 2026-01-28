بعد هجوم ترامب… الاعتداء على إلهان عمر بمادة غامضة





تعرضت عضوة الكونغرس الأميركي إلهان عمر أمس لمحاولة اعتداء باستخدام حقنة تحوي على مادة مجهولة أثناء اجتماع شعبي في مينيسوتا وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تحقيقات من وزارة العدل والكونغرس بشأن الثروة المتزايدة لعمرر.

وقامت عمر بالوقوف على المنصة منتقدة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ودعت لإلغاء وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) واندفع أنتوني كازميرتشاك، مردداً كلاماً غير مسموع، من الصف الأقرب إلى المنصة ورش سائلًا بلون كهرماني نحوها وفق نيوزويك.

تمكنت عمر من اللحاق بالمهاجم وأبدت استعدادها للضرب قبل أن يتم السيطرة عليه وأخراجه من مكان الحدث في شمال مينيسوتا.

وقال شاهد قرب عمر إن المادة التي تم رشها كانت رائحتها قوية جدًا وتشبه الخل أو الأمونيا.

وتابعت عمر حديثها بعد دقائق: "نحن أقوياء في مينيسوتا، وسنستمر في الصمود مهما حاول أحدهم أن يعرقلنا."

تم اعتقال كازميرتشاك، 55 عاماً، من قبل شرطة مينيسوتا، وهو مؤيد للرئيس ترامب حسب منشوراته على فيسبوك، وتم حجزه بتهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة.

قام علماء الأدلة الجنائية بالذهاب إلى المكان لمعالجة المشهد، بينما أكدت عمر لاحقاً على حسابها في إكس: "أنا بخير، لن يخيفني هذا الشخص الصغير، "لا أترك المتنمّرين ينتصرون."

أدانت قيادات سياسية من الحزبين الحادثة، ومن بينهم نانسي ميس (R-SC) وعمدة مينيسوتا جاكوب فري، مؤكدين أن العنف والتخويف لا مكان لهما في المدينة أو السياسة.

جاء الهجوم بعد يوم من إعلان الرئيس ترامب عن تحقيقات من وزارة العدل والكونغرس بشأن الثروة المتزايدة لعمر، بعد أن أرسل مسؤول الحدود توم هومان لتهدئة التوترات في مينيسوتا إثر حادث إطلاق النار الذي أسفر عن وفاة ممرضة وحدة العناية المركزة أليكس بريتي.

قالت ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز: يس من قبيل الصدفة أن تتعرض عمر لهذا الهجوم بعد أيام من هجمات ترامب ونائب الرئيس على حسابها."

أكدت شرطة الكابيتول الأميركة أن المهاجم سيواجه أقصى العقوبات الممكنة لمنع تكرار هذا النوع من العنف، مشيرةً إلى أن التهديدات ضد أعضاء الكونغرس تزايدت للعام الثالث على التوالي في 2025، حيث تم التحقيق في 14,938 حالة مثيرة للقلق ضد النواب وعائلاتهم وموظفيهم.