ترامب يرسل "قيصر الحدود" إلى مينيسوتا المشتعلة.. فمن يكون؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إرسال مسؤول الحدود توم هومان، الذي أطلق عليه ترامب في فترة ولايته الأولى لقب "قيصر الحدود"، إلى مدينة مينيابوليس، وذلك وسط موجة غضب متزايدة جراء حملة الرئيس الأمريكي المتشددة ضد الهجرة، والتي تفاقمت نهاية الأسبوع الماضي عقب مقتل مواطن أمريكي خلال عملية نفذتها هيئة الهجرة الأمريكية.

وأشار ترامب اليوم الاثنين، إلى أن هومان سيساعد في تهدئة التوترات بالمدينة، التي شهدت اشتباكات بين متظاهرين وعناصر هيئة الهجرة الأمريكية لعدة أسابيع، وفقاً لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويُنظر إلى قيصر الحدود كمنافس لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي كانت تشرف على هذه الجهود.

وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي: "سأرسل توم هومان إلى مينيسوتا الليلة. لم يكن منخرطا في تلك المنطقة سابقاً، لكنه يعرف ويحب الكثير من الناس هناك. توم صلب لكنه منصف، وسيقدم تقاريره إليّ مباشرة".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن هومان سيتولى "إدارة" عمليات هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "لمواصلة اعتقال أسوأ المجرمين من الأجانب غير الشرعيين".

ويأتي هذا التحول في ظل ضغوط متزايدة يتعرض لها ترامب لتغيير مسار حملة الترحيل التي ينتهجها، حيث أظهرت استطلاعات الرأي عدم رضا الأمريكيين عن الأساليب التي يستخدمها رجال الأمن الفيدراليون.

من هو توم هومان؟

يعد إرسال هومان إلى مينيابوليس خطوة تصعيدية من قبل إدارة ترامب، لاسيما أنه شخصية معروفة بسياستها المتشددة في ما يتعلق بالهجرة.

وكان هومان أحد المهندسين الرئيسيين لسياسة "عدم التسامح" عام 2018، والتي أدت لفصل آلاف الأطفال المهاجرين عن ذويهم على الحدود الأميركية–المكسيكية. كما عارض بشدة سياسات المدن والولايات التي تقيّد تعاون السلطات المحلية مع إدارة الهجرة والجمارك.