تفجير طرد مشبوه قرب السفارة الأمريكية وإخلاء مطار قرب لندن

قالت السلطات البريطانية، أمس، إن الشرطة أرسلت فريقاً متخصصاً في إبطال مفعول القنابل إلى مطار جاتويك في لندن بعد العثور على ما يشتبه بأنها مادة محظورة بين الأمتعة، وذلك بعد إخلاء صالة وصول الركاب في وقت سابق.

وذكرت شرطة ساسكس، وهي قوة محلية، أنها ستواصل فرض طوق أمني بينما يجري التعامل مع الأمر. وقال مطار جاتويك، ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاماً والواقع على بعد حوالي 30 ميلاً جنوبي لندن، في وقت سابق، إنه أخلى جزءاً كبيراً من الصالة الجنوبية وعزا ذلك إلى حادث أمني. وأضافت شرطة ساسكس في بيان:

استدعيت الشرطة إلى الصالة الجنوبية بمطار جاتويك في الساعة 8:20 صباح أمس بعد اكتشاف ما يشتبه بأنه غرض محظور بين الأمتعة، مشيرة إلى أنه وكإجراء احترازي، جرى إرسال فريق التخلص من الذخائر المتفجرة إلى المطار. وأوضحت سلطات المطار، أنه جرى إبقاء الركاب بعيداً عن المبنى، بينما قالت الشرطة إن هناك تعطلاً كبيراً في حركة المرور بالمنطقة ونصحت الناس بتجنبها.

كما ذكرت الشرطة البريطانية، أنها تحقق في طرد مريب في محيط السفارة الأمريكية في ناين إلمز بجنوب لندن، وأنها فرضت طوقاً أمنياً كإجراء احترازي. وأفادت شرطة العاصمة لندن على منصة إكس، بأنها على علم بالتكهنات عبر الإنترنت حول واقعة في محيط السفارة الأمريكية في ناين إلمز، مضيفة:

تم وضع حواجز في المنطقة كإجراء احترازي، بينما تحقق الشرطة في طرد مريب.. وسنقدم تحديثاً آخر في الوقت المناسب. وقالت السفارة الأمريكية، إن الشرطة أغلقت طريقاً بالقرب من المبنى من باب الاحتياط.

وفي وقت لاحق، قالت السفارة الأمريكية في لندن، في بيان، إنها استأنفت أنشطتها الطبيعية، بعد أن فحصت السلطات المحلية طرداً مريباً في محيطها وأزالته. وذكرت السفارة على منصة إكس: «السفارة الأمريكية عادت إلى أنشطتها الطبيعية باستثناء إلغاء جميع المواعيد العامة المقررة.. السلطات المحلية فحصت وأزالت الطرد المريب خارج السفارة».