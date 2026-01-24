ترامب يدخل غرينلاند رفقة "بطريق"!

نشر البيت الأبيض في حسابه الرسمي على منصة «إكس»، صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدخل جزيرة غرينلاند رفقة بطريق يحمل علم الولايات المتحدة.

وأرفق البيت الأبيض الصورة بتعليق: "Embrace the penguin"، أي "احتضن البطريق".

ويظهر في الصورة علم جزيرة غرينلاند، وتبدو آثار أقدام ترامب والبطريق وهما يسيران جنباً إلى جنب واضحة على الجليد باتجاه العلم المكون من اللونين الأحمر والأبيض.

وقام البيت الأبيض بإعادة نشر البوست مرة أخرى وأرفقه بتعليق جاء فيه: "البطريق لا يكترث بآراء من يعجزون عن فهمه".

وكان الرئيس الأمريكي جدد، الأربعاء الماضي، مُطالبته بالاستحواذ على غرينلاند، مشيراً إلى أنه لا توجد دولة قادرة على تأمين غرينلاند، باستثناء الولايات المتحدة.

وقال خلال كلمته بمنتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا: "يقع على عاتق كل حليف في الناتو واجب الدفاع عن أراضيه، نحن قوة عظمى، أعظم بكثير مما يتصوره البعض".