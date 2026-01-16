ثمن غرينلاند.. مبلغ صادم يكلف الولايات المتحدة في حالة شرائها

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنه سيضم غرينلاند "بأي طريقة كانت" بعد أن طالب حلفاء الناتو الولايات المتحدةبالتراجع عن حافة الهاوية.

وحذر أكاديميون ومسؤولون سابقون في الإدارة الأميركية من أن الاستيلاء على غرينلاند قد يكلف أمريكا أكثر من مجرد سمعتها على الساحة العالمية، وذلك بعد أن قاموا بحساب التكلفة الهائلة للضم.

لم تظهر جهود ترامب للاستحواذ على الجزيرة الشاسعة المغطاة بالجليد أي علامة على التوقف، على الرغم من اجتماع مسؤولين من الدنمارك وغرينلاند مع نائب الرئيس جيه دي فانس لإعادة تأكيد استقلال الإقليم عن المصالح الأمريكية وفق unilad.

انتهى الاجتماع باستمرار وجود "خلافات جوهرية" بين الجانبين حول مستقبل غرينلاند ، التي تنتمي إلى الدنمارك منذ أكثر من 300 عام ويبلغ عدد سكانها 56 ألف نسمة فقط.

بل إن الحلفاء الأوروبيين بدأوا بنشر وحدات عسكرية صغيرة في منطقة القطب الشمالي وسط التهديدات من حليفهم في الناتو، وهي خطوة دفعت الرئيس ترامب للرد قائلاً إنه "لا يوجد شيء" يمكنهم فعله لإيقافه وأنه سيتخذ القرار "بأي طريقة أو بأخرى".

أشارت الإدارة الأميركية إلى "الأمن القومي" ووجود روسيا في الدائرة القطبية الشمالية باعتبارهما السبب الرئيسي للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم كأرض أميركية، فقد تم الكشف هذا الأسبوع لشبكة إن بي سي نيوز عن التكلفة الحقيقية للغزو.

تكلفة

ووفق الشبكة فإن تكلفة ضم الجزيرة التي تبلغ مساحتها 800 ألف ميل مربع ستصل إلى 700 مليار دولار، وذلك في إطار دراسة افتراضية لاستيلاء الولايات المتحدة عليها لصالح البيت الأبيض، وهذا المبلغ يزيد عن نصف الميزانية السنوية لوزارة الدفاع.

وزيرة خارجية غرينلاند تقول: "لا تريد غرينلاند أن تكون مملوكة للولايات المتحدة أو خاضعة لحكمها أو جزءًا منها".

مع حرص الرئيس ترامب على إعادة تشكيل موقع أمريكا الجيوسياسي وقدرتها على بسط نفوذها في جميع أنحاء العالم، صرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن ضم غرينلاند يمثل "أولوية قصوى" لفترة ولايته الثانية.

ومع ذلك، شكك مسؤول أمريكي تحدث إلى شبكة إن بي سي في المبررات الاستراتيجية لغزو غرينلاند، التي أبرمت اتفاقية مع الولايات المتحدة تسمح بتصعيد الأصول العسكرية على الجزيرة منذ الحرب الباردة.

يوجد حالياً قاعدة أمريكية كبيرة واحدة فقط في الطرف الشمالي الغربي من غرينلاند، وهي قاعدة بيتوفيك الفضائية، التي كانت تُسمى سابقاً قاعدة ثول الجوية، وتشكل جزءًا رئيسيًا من نظام الإنذار المبكر لأميركا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وبما أن القوات الأمريكية تخوض بالفعل على جليد غرينلاند، والمعاهدات تسمح بالفعل بالحشد العسكري، فقد تساءل المسؤول: "لماذا نغزو البقرة عندما سيبيعون لنا الحليب بأسعار جيدة نسبياً؟"