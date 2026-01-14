بينها 4 دول عربية.. أمريكا تعلق إصدار تأشيرات لمواطني 75 دولة

نقلت شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الأربعاء، ‌عن مذكرة لوزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعلق جميع إجراءات منح التأشيرات للزائرين من 75 دولة ⁠بدءاً من 21 يناير الجاري.

وأفاد التقرير بأن أربع دول عربية يشملها القرار، وهي مصر والصومال واليمن والعراق. كما يشمل القرار روسيا وإيران وأفغانستان ⁠والبرازيل ونيجيريا وتايلاند.

ولم يرد ممثلو وزارة الخارجية حتى الآن ​على طلب للتعليق على المذكرة المشار ​إليها والتي ​قالت "فوكس نيوز" إنها توجه السفارات الأمريكية برفض ‌منح التأشيرات ‌بموجب ⁠القانون الحالي، بينما تعيد الوزارة تقييم إجراءاتها. ولم يشر هذا التوجيه أي إطار زمني.

ويأتي ​وقف ​التأشيرات وسط حملة واسعة النطاق على الهجرة ينتهجها الجمهوري ترامب منذ توليه ‍منصبه في يناير من العام الماضي.

وتعهد ترامب في نوفمبر الماضي "بوقف (الهجرة من جميع) دول العالم الثالث على الدوام" في أعقاب واقعة إطلاق مواطن أفغاني النار بالقرب من البيت الأبيض، ما أدى لمقتل أحد أفراد الحرس الوطني.