أمريكا تنصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية



كشف ثلاثة دبلوماسيين عن نصيحة أمريكا لبعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر، بحلول مساء اليوم الأربعاء، ولم يكن لدى السفارة ⁠الأمريكية في الدوحة أي تعليق فوري.

ولم ترد وزارة الخارجية القطرية حتى الآن على طلب ⁠من رويترز للتأكيد أو التعليق.

وقاعدة العديد هي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط وتضم نحو 10 آلاف ​جندي.

وقال أحد الدبلوماسيين: "​إنه تغير في ​الموقف وليس إجلاء منظماً". وأضاف أنه لا يعلم ‌سبباً ‌⁠لهذا التغيير.

وقال مسؤول إيراني كبير في وقت سابق، إن طهران حذرت دول المنطقة ​من ​أنها ستضرب القواعد العسكرية الأمريكية إذا هاجمتها الولايات المتحدة، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل في إيران.

وتم إجلاء بعض الأفراد وعائلاتهم من القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط العام الماضي قبل أكثر ‍من أسبوع من شن الولايات المتحدة غارات جوية على إيران. ورداً على ذلك، شنت إيران هجوماً صاروخياً على القاعدة الأمريكية في قطر.