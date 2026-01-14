مبعوث أمريكي وصهر ترامب يعتزمان لقاء بوتين في موسكو

نقلت ⁠وكالة بلومبرغ اليوم الأربعاء عن مصادر ‌مطلعة قولها إن ستيف ويتكوف مبعوث البيت الأبيض وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعيان للسفر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي ⁠فلاديمير بوتين.

وقالت الوكالة في تقرير إن الاجتماع قد يعقد هذا الشهر رغم أن التخطيط لذلك ⁠ليس نهائيا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة بلومبرج ‌إن مثل ‌هذا الاجتماع ليس ⁠مقررا في الوقت الحالي.

وجاء في التقرير أن المسؤولين الأمريكيين سيقدمان أحدث مسودة لمقترحات السلام ​إلى بوتين ​وفريقه، وأن من المتوقع أن تغطي المحادثات الضمانات أمنية التي ستقدمها الولايات ‍المتحدة وأوروبا لدعم أي اتفاق، وإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.

يأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها ترامب هذا الشهر وعبر فيها ‍عن إحباطه من بوتين بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، وقال مرة أخرى إنه كان يعتقد في البداية أن إنهاء الصراع سيكون سهلا.