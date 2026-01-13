ترامب: اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك وكندا غير مجدية لأمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌اليوم الثلاثاء إن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا غير مجدية لواشنطن لكن أوتاوا تريدها.

وأضاف "لا توجد ⁠ميزة حقيقية لها، فهي غير مجدية. كندا تحبها (الاتفاقية). كندا تريدها. إنهم بحاجة ⁠إليها".

وأدلى ترامب بهذه التعليقات في أثناء قيامه بجولة في مصنع شركة فورد موتور في ​ديربورن بولاية ميشيجان، قبل ​خطاب عن ​الاقتصاد من المقرر أن يلقيه في ديترويت.

وقال: "‌المشكلة أننا ‌لا ⁠نحتاج إلى منتجاتهم. لا نحتاج إلى سيارات مصنوعة في كندا. لا نحتاج إلى ​سيارات ​مصنوعة في المكسيك. نريد أن ننقلها إلى هنا. وهذا ما يحدث".

ومن ‍المقرر مراجعة الاتفاقية هذا العام لتحديد تمديدها من عدمه. وكان قد تسنى التوصل إليها خلال ولاية ترامب الأولى ‍عام 2020 ، لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وتتطلب الاتفاقية التجارية أن تجري الدول الثلاث مراجعة مشتركة بعد ست سنوات.





