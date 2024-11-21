أمريكا ترفض قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال اليوم الخميس، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وأوضح المتحدث: "ترفض الولايات المتحدة بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار. ولا نزال قلقين بشدة بسبب إسراع المدعي العام لإصدار مذكرات اعتقال وبسبب أخطاء العملية المثيرة للقلاقل التي أدت إلى هذا القرار"، مضيفاً أن واشنطن تبحث الخطوات المقبلة مع شركائها.





