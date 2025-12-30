كييف: روسيا تهاجم ميناءين أوكرانيين على البحر الأسود

قالت ⁠البحرية الأوكرانية ومسؤولون حكوميون إن روسيا أرسلت موجات من ‌الطائرات المسيرة لمهاجمة البنية التحتية للموانئ والسفن المدنية في منطقة أوديسا الأوكرانية اليوم الثلاثاء.

وأضافت البحرية الأوكرانية أن سفينتين مدنيتين ترفعان علم بنما تعرضتا لهجوم روسي بطائرات مسيرة في أثناء ⁠دخولهما ميناء أوكرانيا على البحر الأسود لتحميل القمح.

وقال أوليكسي كوليبا نائب رئيسة الوزراء الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت ميناءي بيفديني وتشورنومورسك في البحر ⁠الأسود، كما استهدفت مستودعات لتخزين النفط.

وأضاف كوليبا "هذا هجوم روسي آخر يستهدف البنية التحتية للموانئ المدنية. يحاول العدو تعطيل الخدمات اللوجستية وعمليات الشحن".

لكنه أوضح ​أن الميناءين مستمران في العمل رغم الهجمات.

وتوجد ​في أوديسا والمنطقة ​المجاورة لها موانئ تطل على البحر الأسود وتعد ضرورية للتجارة الخارجية ‌لأوكرانيا وصمود ‌اقتصادها في زمن ⁠الحرب.

وأوكرانيا منتج ومُصدر رئيسي للمنتجات الزراعية على مستوى العالم. وخلال ما يقرب من أربع سنوات من الحرب، ازداد دور أوديسا وميناءي بيفديني ​وتشورنومورسك كمراكز ​تجارية رئيسية، وذلك بعد أن دمرت القوات الروسية موانئ أوكرانية أخرى أو احتلتها أو عطلتها.

وتصاعدت حدة الحرب ‍البحرية بين أوكرانيا وروسيا في الأشهر الماضية. وتبادل الجانبان شن الهجمات على المنشآت البحرية والتجارية في البحر الأسود وخارجه.

وتستخدم أوكرانيا بشكل متزايد زوارقها المسيرة لشن هجمات على السفن المرتبطة بأسطول ‍الظل الروسي.

وفي الوقت نفسه، تكثف روسيا هجماتها على مدينة أوديسا وبنيتها التحتية.

وقالت البحرية الأوكرانية: "تهدد الهجمات على (أوديسا وبنيتها التحتية) حياة المدنيين وتقوض الأمن الغذائي العالمي".

وأضافت: "قصف الأهداف المدنية هي جريمة حرب متعمدة".



