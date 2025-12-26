زيلينسكي يلتقي ترامب في فلوريدا الأحد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا يوم الأحد لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وأضاف أمام الصحفيين أنه سيناقش مع ترامب الضمانات الأمنية لأوكرانيا أثناء المحادثات، وأن الخطة المؤلفة من 20 نقطة الخاضعة للمناقشة "جاهزة بنسبة نحو 90 %".

وذكر أنه ستتم مناقشة "اتفاق اقتصادي"، لكنه لا يمكنه تأكيد "ما إذا كان سيتم وضع الصيغة النهائية لأي شيء بحلول النهاية".

ولفت إلى أن الجانب الأوكراني سيطرح "مسائل تتعلق بالأراضي".

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا "تود أن يشارك الأوروبيون"، لكنه شكك في مدى إمكانية حدو ث هذا في غضون مهلة قصيرة.

يشار إلى أن الاجتماع المعلن عنه هو أحدث تطور في دفعة دبلوماسية شاملة بقيادة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الأوكرانية الدائرة منذ قرابة الأربع سنوات ولكن الجهود واجهت مطالب متضاربة بشدة من جانب موسكو وكييف.





