أوكرانيا.. نصف سكان كييف بلا كهرباء بعد هجمات روسية

كشفت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن أن ما يقرب من نصف سكان العاصمة الأوكرانية كييف يعانون من انقطاع التيار الكهربائي بعد سلسلة من الهجمات الروسية على منظومة الكهرباء.

وذكرت الوزارة على تطبيق تيليجرام: "لا يزال الوضع في كييف من أصعب الأوضاع، ففي الوقت الحالي، يعيش ما يصل إلى 50 بالمئة من المستهلكين في العاصمة دون كهرباء".















وكثفت روسيا عدد وقوة الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للغاز والطاقة، مستهدفة منشآت توليد الكهرباء وأنظمة نقلها على حد سواء.

وتشغل أوكرانيا ثلاث محطات للطاقة النووية تنتج أكثر من 50 بالمئة من إجمالي الكهرباء، لكن هذه المحطات تُضطر إلى خفض الإنتاج بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء.

ويجبر عجز الطاقة الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء (أوكرينيرجو) على تقييد الإمدادات للمستهلكين، ما يغرق مناطق كاملة في الظلام. وتؤثر الانقطاعات أيضا على خدمات التدفئة وإمدادات المياه.

وفي العاصمة وإقليم كييف الأوسع، لم تتوفر الكهرباء خلال الأسبوع الماضي إلا لنحو عشر ساعات يوميا.