28 شرط أمريكي.. على طاولة زيلينسكي وقادة أوروبا لإنهاء الصراع الأوكراني!

أجرى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، وذلك قبيل المشاورات بين القادة الأوروبيين بشأن جهود السلام بقيادة الولايات المتحدة في أوكرانيا.

وكتب كوستا عبر منصة "إكس" (X) أن المباحثات مع زيلينسكي تهدف "لمعرفة تقييمه للوضع"، مضيفاً أن "الموقف الأوروبي الموحد والمنسق أمر رئيسي لضمان إحراز نتائج جيدة من مفاوضات السلام—بالنسبة لأوكرانيا وأوروبا".

وكان المفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا قد توصلوا إلى إطار سلام مُعدَّل لإنهاء الحرب في أوكرانيا بعد إجراء مباحثات في جنيف أمس الأحد.

وكتب زيلينسكي عبر منصة "إكس" أنه أطلع كوستا على المفاوضات التي جرت في جنيف والأولويات الرئيسية، مؤكداً على أنه "من المهم أن تشارك أوكرانيا في تطوير موقف الاتحاد الأوروبي المشترك على قدم المساواة. نحن نقدر الاحترام".

يُذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد عرضت على كييف الأسبوع الماضي خطة تتألف من 28 نقطة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأكدت المتحدثة باسم كوستا أنه من المقرر أن يناقش قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 جهود السلام المستمرة على هامش اجتماع بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي سيُعقد في لواندا.