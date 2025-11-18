زيلينسكي يعتزم زيارة تركيا لمحاولة إحياء محادثات السلام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يعتزم التوجه إلى تركيا غداً "الأربعاء" في محاولة لإحياء المحادثات مع روسيا بشأن كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي الذي يزور إسبانيا اليوم "الثلاثاء" عن الاجتماعات المزمعة في تركيا "نستعد لتنشيط المفاوضات، ووضعنا حلولا سنقترحها على شركائنا. إن بذل كل ما هو ممكن للتعجيل بنهاية الحرب هو الأولوية القصوى لأوكرانيا".

ولم تعقد أي محادثات مباشرة بين كييف وموسكو منذ اجتماعات بين الجانبين في إسطنبول في يوليو.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر تركي إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيزور تركيا غدا الأربعاء، وسيشارك في المحادثات المقرر عقدها هناك مع زيلينسكي. لكن مصدرا آخر في وزارة الخارجية التركية قال إن أردوغان سيلتقي زيلينسكي فقط في أنقرة وليس ويتكوف.

وقال برهان الدين دوران رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية في منشور على "إكس" إن أردوغان سيناقش خلال مباحثاته مع زيلينسكي في أنقرة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإلى حل دائم بخصوص الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وعقدت أوكرانيا وروسيا عدة جولات من المفاوضات في إسطنبول أفضت إلى تبادل آلاف أسرى الحرب ورفات الجنود القتلى.

لكن الطرفين لم يحققا أي تقدم باتجاه وقف لإطلاق النار أو تسوية تنهي الحرب التي تقترب من دخول عامها الرابع.

وقال زيلينسكي اليوم إنه يعتزم أيضا بحث كيفية تحقيق "سلام عادل" في أوكرانيا خلال لقائه مع أردوغان غدا.





