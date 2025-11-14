المخابرات الأوكرانية: روسيا تخطط لصنع 120 ألف قنبلة

قال مسؤول كبير في المخابرات الأوكرانية إن روسيا تخطط لتصنيع ما يصل إلى 120 ألفا من قنابلها الانزلاقية الرخيصة والمدمرة هذا العام من بينها 500 من نسخة جديدة بعيدة المدى والتي يمكن أن تصل إلى المزيد من البلدات والمدن.

وتكثف روسيا إنتاجها من الأسلحة منذ الحرب في أوكرانيا عام 2022 إذ تعمل مصانع الدفاع على مدار الساعة ولا تكشف عن تفاصيل الإنتاج العسكري الذي يُعتبر سريا.

وقالت وكالة «رويترز»، إنها لم تتحقق التحقق من هدف عام 2025 الذي كشف عنه الميجر جنرال فاديم سكيبيتسكي نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية خلال مقابلة.

ولم يذكر سكيبيتسكي كيف حصل على هذا الرقم ولم يقدم بيانات سابقة، لكنه أشار إلى زيادة كبيرة في تصنيع القنابل الانزلاقية التي تستخدم أجنحة، وأحيانا محركات، للتحليق عشرات الكيلومترات حتى تصل إلى أهدافها.

ويشمل هذا الرقم ذخيرة جديدة وقنابل موجودة تم تحديثها.

وأضاف سكيبيتسكي أن القوات الروسية تطلق ما بين 200 و250 قنبلة انزلاقية يوميا. ووفقا لبيانات وزارة الدفاع كان المتوسط اليومي خلال الشهر الماضي نحو 170 قنبلة يوميا.

وقال أيضا إن روسيا بصدد بدء إنتاج ضخم من القنابل الانزلاقية الجديدة القادرة على التحليق لمسافة تصل إلى 200 كيلومتر من نقطة إطلاقها من طائرة مقاتلة، مضيفا أنها تخطط لصنع نحو 500 منها بحلول نهاية العام الحالي.