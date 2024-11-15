شولتس يحث بوتين على إنهاء الحرب في أول مكالمة بينهما منذ عامين

حث المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب في أوكرانيا وسحب قواته، مشدداً على أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما اقتضى الأمر، بحسب متحدث باسم الحكومة الألمانية.

وقال المتحدث إن شولتس أبلغ بوتين أيضاً بأن روسيا يجب أن ترتب لمفاوضات مع أوكرانيا بهدف تحقيق سلام عادل ودائم.

جاء ذلك في اتصال هاتفي استمر ساعة بعد ظهر اليوم، في أول حديث مباشر بين الزعيمين منذ ديسمبر 2022.

وقال المتحدث الألماني إن شولتس تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفياً قبل الاتصال ببوتين، وإنه سيعاود الاتصال بزيلينسكي بعد اتصاله بالرئيس الروسي.





