أوكرانيا تعلن استهدافها جسراً يربط روسيا بشبه جزيرة القرم

قال جهاز الأمن الداخلي الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إنه فجر جسراً يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم تمر عبره المركبات والقطارات بعد زرع متفجرات تحت الماء.

وأضاف الجهاز في بيان أنه استخدم 1100 كيلوجرام من المواد التي تم تفجيرها تحت الماء صباح اليوم وألحقت أضراراً بأعمدة الجسر الذي كان طريق إمداد رئيسياً للقوات الروسية في أوكرانيا.

وأعلنت السلطات الروسية عبر تيليجرام اليوم وقف حركة المرور على الجسر بشكل مؤقت.

وذكر جهاز إعلامي روسي رسمي، يقدم إفادات منتظمة عن الوضع على الجسر، أنه تم تعليق تشغيله لمدة ثلاث ساعات تقريباً بين الرابعة والسابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

ولم يذكر أي سبب للإغلاق المؤقت لكنه قال إن الجسر أعيد فتحه ويعمل بشكل طبيعي.

وقال جهاز الأمن الداخلي الأوكراني: "سبق أن ضربنا جسر القرم مرتين في عامي 2022 و2023. استأنفنا اليوم هذا التقليد تحت الماء"، موضحاً أن هذه العملية يجري الإعداد لها منذ شهور.

ونشر الجهاز لقطات مصورة أظهرت انفجاراً بجوار أحد الأعمدة العديدة لهذا الجسر.

وتسنى لرويترز التأكد من موقع الهجوم عبر تحديد هيكل الجسر والعناصر الحاملة له والتي تطابقت مع صور الأقمار الصناعية للمنطقة لكن لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من توقيت تصوير اللقطات.

وقال مدونون عسكريون روس إن الهجوم لم ينجح وتكهنوا بأنه نُفذ باستخدام مسيرة بحرية أوكرانية.





