أوكرانيا تؤكد ارتفاع ضحايا الجيش الروسي إلى 1690 جندياً خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 716 ألفاً و70 جندياً، بينهم 1690 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9319 دبابة، منها 19 دبابة أمس، و18947 مركبة قتالية مدرعة، و20472 نظام مدفعية، و1252 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و997 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و18852 طائرة مسيَّرة، و2640 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و29090 من المركبات وخزانات الوقود، و3629 من وحدات المعدات الخاصة.