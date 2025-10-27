زيلينسكي يحذر من شن هجمات أوسع بمسيرات وصواريخ ضد روسيا

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم "الاثنين"، من أن كييف تعتزم توسيع هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ لتشمل مناطق روسية إضافية.

وقال زيلينسكي في رسالته المسائية المصورة، : "إن القدرات على شن هجمات بعيدة المدى هي مكون من استقلالنا وستكون المكون الأهم في ضمان السلام."

وأضاف زيلينسكي أن القادة العسكريين ناقشوا أهداف شن الهجمات حتى نهاية العام، ومن بين ذلك "التوسع الجغرافي" لها.

ورغم ذلك، كان زيلينسكي قد اعترف "الأحد" ، بوجود "مشكلة فنية" في إنتاج صواريخ كروز الأوكرانية المخطط لها منذ فترة طويلة والمعروفة باسم "فلامنجو".

وتقاوم أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، ونفذت ضربات متكررة بعمق الأراضي الروسية، بشكل رئيسي باستخدام الطائرات المسيرة.

وقالت السلطات الروسية "السبت" الماضي ، إنها اعترضت هجومًا أوكرانيًا كبيرًا بالطائرات المسيرة كان يستهدف العاصمة الروسية موسكو.





