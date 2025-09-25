ميرتس يقترح آلية لإقراض أوكرانيا 140 مليار يورو بالاستناد لأصول روسية مجمدة

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس دعمه التام لخطة الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قروض لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو (164 مليار دولار) دون فوائد، لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وفي مقال رأي نُشر يوم الخميس في صحيفة "فاينانشيال تايمز"، قال ميرتس إن هذا القرض لن يتم سداده إلا بعد تعويض روسيا أوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها خلال هذه الحرب، وبأن الأصول الروسية ستظل مجمدة حتى ذلك الحين.

وأضاف المستشار الألماني: "لطالما كانت ألمانيا حذرة في مسألة مصادرة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في أوروبا، ولا تزال كذلك، ولأسباب وجيهة.. لا تقتصر الأمور على مسائل القانون الدولي فحسب، بل تشمل أيضاً قضايا جوهرية تتعلق بدور اليورو كعملة احتياطي عالمية. لكن هذا لا ينبغي أن يعيقنا؛ علينا التفكير في كيفية تجاوز هذه العقبات واستخدام هذه الأموال لدعم دفاع أوكرانيا."

