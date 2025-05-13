زيلينسكي: لا سلام دون لقاء مباشر مع بوتين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم "الثلاثاء" إنه يريد التفاوض على وقف غير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوما في اجتماع وجها لوجه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في المحادثات التي ستجرى هذا الأسبوع في إسطنبول مؤكداً أن الزعيم الروسي هو الوحيد القادر على تنفيذ مثل هذا الوقف.

واتهم زيلينسكي بوتين بأنه "خائف" من لقائه، وقال إنه يتوقع "عقوبات قوية" من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا لم تجر المحادثات، مضيفا أن فشل الاجتماع سيظهر أن روسيا ليست مستعدة للدبلوماسية.

وأضاف زيلينسكي للصحفيين أنه نظرا لأن "كل شيء في روسيا بالتأكيد" يعتمد على بوتين، فلا سبيل للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب إلا بمحادثات مباشرة معه.

وقال "إذا قال إنه مستعد لوقف إطلاق النار، فسيفتح ذلك الطريق لمناقشة جميع العناصر لإنهاء الحرب".

وقال الرئيس الأوكراني إنه سيجتمع أولا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة لإجراء محادثات، وسيتوجه إلى إسطنبول إذا وصل بوتين إلى هناك.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا دعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اجتماع يوم "الخميس"، لكنه لم يؤكد حضوره بعد. وعرض ترامب "الاثنين" الانضمام إلى المحادثات المرتقبة أثناء سفره في المنطقة.

وقال الزعيم الأوكراني أيضا إن الصين عبرت عن دعمها لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما وهو أمر يعتبره زيلينسكي أمرا ضروريا قبل إجراء أي محادثات سلام.







