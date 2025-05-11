هدنة 30 يوماً تلوح في أفق أوكرانيا

بدأت تلوح في الأفق هدنة لـ 30 يوماً في أوكرانيا بعد أن قالت روسيا إنها تدرس المقترح.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، إن روسيا ستدرس مقترحاً لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في أوكرانيا، مشيراً إلى أن لموسكو موقفها الخاص.

وكان عدد من الزعماء الأوروبيين، دعوا روسيا في وقت سابق، أمس، إلى قبول المقترح، لكنها هددت بعقوبات هائلة في حال انتهاكه.

ورغم الانفتاح الروسي على مقترح الهدنة إلا أن روسيا نددت بالموقف الأوروبي الذي وصفته بالصدامي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: «نسمع تصريحات متناقضة من جانب أوروبا، إنها تركز في شكل عام على المواجهة أكثر من تركيزها على مبادرات تهدف إلى إحياء علاقاتنا بشكل أو بآخر».

وبعدما التقى قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا، في كييف أمس نظيرهم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الولايات المتحدة ستتولى، مع مساهمة أوروبية، الإشراف على التزام وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقاً، فضلاً عن أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين.

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