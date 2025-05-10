فون دير لايين تطالب بوقف لإطلاق النار "من دون شروط مسبقة" في أوكرانيا

طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت بوقف لإطلاق النار من دون شروط مسبقة، محذرة من أن موسكو ستواجه مزيدا من العقوبات في حال خرقه.

وقالت فون دير لايين على إكس "ندعم مقترح وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط لـ30 يوما. يتعين تطبيقه من دون شروط مسبقة تمهيدا للطريق أمام مفاوضات سلام جادة".

وجاءت تصريحات فون دير لايين بالتزامن مع زيارة قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا إلى كييف لتأكيد تضامنهم مع أوكرانيا وتكثيف الضغط على موسكو لوقف إطلاق النار.

وقالت رئيسة المفوضية إن "الكرة الآن في ملعب روسيا. نحن على أهبة الاستعداد لمواصلة الضغط القوي على روسيا وفرض عقوبات قاسية إضافية في حال انتهاك وقف إطلاق النار".

ولم يُبدِ الكرملين أي مؤشرات على وقف حربه في أوكرانيا، رغم مساع حثيثة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار. وحذرت موسكو في وقت سابق من أنه لن تكون أي هدنة ما لم توقف دول الغرب إمدادات الأسلحة إلى كييف.

وأكدت فون دير لايين أن الهدف العام هو بناء "سلام عادل ودائم في أوكرانيا"، وهو ما سيكون بدوره حيويا للأمن والاستقرار في أنحاء أوروبا.