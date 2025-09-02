زيلينسكي يطرق أبواب أوروبا بحثاً عن ضمانات أمنية

قال مستشار في مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن الرئيس سيناقش الضمانات الأمنية الخاصة بأوكرانيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية والأمين العام لحلف شمال الأطلسي وزعيمي ألمانيا وبريطانيا، وذلك خلال زيارة إلى باريس.

وكتب المستشار ميخايلو بودولياك على منصة "إكس" أن الهدف من الاجتماع هو "تنسيق الجهود خلال المناقشات المكثفة حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا وبتعبير أدق، حول الضمانات الأمنية لأوروبا على طول حدودها الشرقية".

وقالت روسيا، إن المقترحات الغربية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا من شأنها أن تزيد من خطر الصراع بين موسكو والغرب، من خلال تحويل كييف إلى «مصدر استفزازات استراتيجي» على حدود روسيا.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن أي مقترحات تتعلق بضمانات أمنية لأوكرانيا ينبغي أن تضع في الحسبان مخاوف روسيا، مضيفةً أن المقترحات الغربية الحالية تهدف إلى كبح روسيا، وتحويل أوكرانيا إلى «مصدر استفزازات» على حدودها، قائلةً، للصحافيين، إن ذلك قد يزيد خطر نشوب صراع عسكري مع موسكو.

ويعمل حلفاء أوروبيون لأوكرانيا على إعداد مجموعة من الضمانات الأمنية التي قد تدرج ضمن تسوية سلام محتملة تهدف إلى حماية كييف من أي هجوم روسي محتمل في المستقبل. وقالت زاخاروفا: «الضمانات الأمنية يجب أن تقوم على تفاهم مشترك يراعي المصالح الأمنية لروسيا».

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ، إن الدعم العسكري لأوكرانيا يظل «حاسماً»، مؤكدةً أن روسيا ترد على جهود السلام بتكثيف الهجمات الصاروخية، كان آخرها استهداف كييف الأسبوع الماضي.

وأضافت كالاس، عقب اجتماع مع وزراء الدفاع الأوروبيين في كوبنهاغن، أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء قدموا أكثر من 63 مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بداية الحرب، إضافةً إلى 25 مليار يورو مخصصة لعام 2025، مشيرةً إلى تعهدات جديدة صدرت عن عدة دول أوروبية في الأيام الأخيرة.

وقالت إن استمرار تعطيل «آلية السلام الأوروبية» غير مبرَّر، مشددةً على ضرورة تسريع تمويل الأسلحة المخصصة لكييف والتعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال.

كما لفتت النظر إلى أن وزراء الدفاع بحثوا توسيع نطاق بعثة التكتل لتدريب القوات الأوكرانية، بما يشمل إمكانية نشر مدربين أوروبيين في أوكرانيا، مؤكدةً أن الاتحاد الأوروبي درَّب حتى الآن أكثر من 80 ألف جندي أوكراني.