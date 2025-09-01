كييف تدعو لعقد اجتماع لمجلس الناتو

دعت الحكومة في كييف إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس حلف شمال الأطلسي ( الناتو) وأوكرانيا في أعقاب الغارات الجوية الروسية العنيفة الأسبوع الماضي.

ومن المقرر عقد الاجتماع في وقت لاحق اليوم الاثنين، في بروكسل، كما أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

وكتب سيبيها في منشور له : "نتوقع مناقشة مركزة حول خطوات مشتركة للرد بشكل مناسب على رفض روسيا جهود السلام وتصعيد إرهابها ضد الأوكرانيين".

وأضاف ،:" يتعين أن تشعر موسكو بضغط أقوى نتيجة لإطالتها أمد الحرب،"من المرجح أن تجري المناقشات على مستوى السفراء.

ورغم أن أوكرانيا ليست عضواً في التحالف العسكري الغربي، إلا أنها تطمح في الانضمام ومناقشة قضايا الأمن داخل مجلس الناتو-أوكرانيا.

ونفذت روسيا الأسبوع الماضي، غارتين جويتين مكثفتين ليلاً بمشاركة مئات الطائرات المسيرة وصواريخ كروز وغيرها ضد أوكرانيا.

وفي العاصمة كييف، لقي أكثر من 20 شخصاً حتفهم عندما تم استهداف مبنى سكني،يشار إلى أن أوكرانيا تدافع عن نفسها ضد غزو روسي شامل منذ ثلاث سنوات ونصف.



