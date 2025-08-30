زيلينسكي يطالب باتخاذ "خطوات حقيقية" ضد روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة وأوروبا و"العالم بأسره" لاتخاذ إجراء حاسم ضد روسيا لمواصلة حربها مع بلاده.

وكتب زيلينسكي عبر موقع فيسبوك اليوم السبت "هذه الحرب لن تنتهي ببيانات سياسية، يجب اتخاذ خطوات حقيقية"، وذلك بعد المزيد من الهجمات ليلا بما في ذلك على منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا.

ويدعو زيلينسكي تحديدا إلى فرض رسوم صارمة على البلاد التي تشتري النفط والغاز من روسيا وبالتالي تمول العمليات العسكرية الروسية، ويبدو أن الرئيس يشير إلى دول مثل الصين والهند دون ذكرهما بالاسم .

وشدد على أن المزيد من العقوبات يجب أن تستهدف روسيا نفسها في قطاعي البنوك والطاقة.

وأعرب زيلينسكي عن أسفه إزاء حقيقة أن روسيا أظهرت من خلال هجماتها الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيرات وصواريخ كروز أنها "تظهر مجددا تجاهلها التام للكلمات".

وقال زيلينسكي "نعول على الإجراءات الحقيقة"، مضيفا أنه من الواضح تماما أن موسكو استغلت الوقت المقدم من الغرب للإعداد لمحادثات بين الرئيسين الأوكراني والروسي لتنظيم هجمات جديدة.

وأشار الكرملين كثيرا إلى أن العقوبات الغربية لن تنهي الحرب.