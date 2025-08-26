القوات الروسية تتقدم في منطقة أوكرانية جديدة



تقدمت القوات الروسية داخل منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا، حسب محللين عسكريين أوكرانيين، اليوم الثلاثاء.

ووضع خبراء من خدمة "خريطة الدولة العميقة"، وهي خريطة تفاعلية تصور العمليات العسكرية للجيشين الروسي والأوكراني، علامة على مدينتي زابوريتسكي ونوفوهيورهييفكا في المنطقة باعتبارهما مدينتين تحت الاحتلال الروسي.

وكانت موسكو تتحدث منذ أسابيع عن التقدم في المنطقة الغربية من منطقة دونيتسك المتنازع عليها بشدة.

وقد نفى الجيش الأوكراني هذه الادعاءات.

ونشرت مجموعة جيش دنيبرو الأوكرانية المسؤولة عن ذلك القسم من الجبهة على تطبيق تليغرام: "لقد أوقفت القوات المسلحة الأوكرانية تقدم الغزاة الروس واستمرت في السيطرة على قرية زابوريتسكي".

وتردد أن القتال مستمر للسيطرة على قرية نوفوهيورهييفكا المجاورة.

وأكد الجيش الأوكراني أن "المعلومات عن احتلال الروس لكلا المنطقتين لا تتوافق مع الحقائق".





