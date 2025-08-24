رئيس وزراء كندا: حان الوقت لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

أبلغ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أنه يؤيد مطالب أوكرانيا بالحصول على ضمانات أمنية قوية كجزء من أي اتفاق سلام، وقال إن كندا لا تستبعد إرسال قوات في مثل هذا الإطار.

وبعد مرور ثلاثة أعوام ونصف العام على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، يقود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي للسلام، وتعمل أوكرانيا مع حلفائها الأوروبيين على صياغة أطر لضمانات أمنية محتملة لكييف بعد الحرب، وهو ما عبر ترامب أيضا عن انفتاحه تجاهها.

وانضم كارني، الذي يقوم بأول زيارة له إلى أوكرانيا منذ توليه منصبه في مارس، إلى زيلينسكي في احتفال في وسط كييف البمناسبة يوم الاستقلال الأوكراني، والذي حضره أيضا مبعوث ترامب الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوج.

وقال زيلينسكي أمام حشد من كبار الشخصيات في ساحة صوفيا في كييف من أمام كاتدرائية تعود إلى القرن الحادي عشر "نعمل جميعا على ضمان أن نهاية هذه الحرب ستعني ضمان السلام لأوكرانيا، حتى لا تبقى الحرب أو التهديد بالحرب ليرثها أبناؤنا".

وقال زيلينسكي إنه يريد أن تكون الضمانات الأمنية المستقبلية كجزء من اتفاق سلام محتمل أقرب ما يمكن إلى المادة الخامسة من (ميثاق) حلف شمال الأطلسي التي تعتبر الهجوم على دولة عضو واحدة بمثابة هجوم على الجميع.

وأيد كارني دعوات أوكرانيا للمشاركة الدولية المحتملة. وقال كارني في مؤتمر صحفي مشترك "في تقدير كندا، ليس من الواقعي أن يكون الضمان الأمني الوحيد هو قوة القوات المسلحة الأوكرانية... التي تحتاج إلى الدعم والتعزيز".

ووقع الزعيمان اتفاقا بشأن الإنتاج المشترك لطائرات مسيرة، وقال كارني إن أوكرانيا ستتلقى في الشهر المقبل أكثر من مليار دولار كندي (723 مليون دولار كندي) من المساعدات العسكرية من حزمة تم الإعلان عنها سابقا.

وفي وقت لاحق من اليوم، التقى المبعوث الأمريكي كيلوج برئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفريدينكو التي قالت إنهما ناقشا اتفاقية المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى قضية الضمانات الأمنية.

وخلال المؤتمر الصحفي مع كارني، سُئل زيلينسكي عن تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) منعت أوكرانيا على مدى أشهر من ضرب روسيا بصواريخ أتاكمز التي زودتها بها الولايات المتحدة.

وقال مصدر مطلع إنه على الرغم من عدم وجود تعليق رسمي بشأن الهجمات بعيدة المدى، إلا أن البنتاغون أنشأ عملية مراجعة لم تسمح حتى الآن بتوجيه ضربات بصواريخ أتاكمز في العمق الروسي.

وردا على ذلك، قال زيلينسكي إن كييف استخدمت في الآونة الأخيرة أسلحتها بعيدة المدى المنتجة محليا لضرب أهداف داخل روسيا. وقال "في الآونة الأخيرة لم نناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة".

وقالت أوكرانيا إنها شنت ضربات خلال الليل على مصفاة نفط في منطقة سامارا الروسية، بالإضافة إلى منشأة للغاز في ميناء أوست-لوجا، وهو ميناء روسي لتصدير الطاقة.