زيلينسكي يدعو ترامب إلى زيارة أوكرانيا قبل الالتزام بأي حلول سلام مع روسيا

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى زيارة بلاده ومشاهدة بعض مآسي الحرب الدائرة حاليا قبل الالتزام بأي حلول سلام مفترضة مع روسيا.

ورغم اجتماعه الحاد الذي جمعه مع الرئيس الأمريكي في واشنطن في فبراير الماضي، أكد زيلينسكي احترامه للموقف الأمريكي.

وقال زيلينسكي، في مقابلة بثتها شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أمس الأحد، "لكن، من فضلكم، قبل اتخاذ أي قرار، وقبل أي شكل من أشكال المفاوضات، تعالوا لرؤية الأشخاص، والمدنيين، والمقاتلين، والمستشفيات، والكنائس، والأطفال، الذين تم تدميرهم أو لقوا حتفهم".

وأضاف زيلينسكي أنه يأمل أن يفهم ترامب حينئذ ما الذي يتعامل معه.

وقال زيلينسكي إنهم "سيفهمون ما فعله (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وسجلت شبكة "سي بي إس" المقابلة مع زيلينسكي خلال زيارته لمسقط رأسه، مدينة كريفي ريه، حيث أسفر هجوم صاروخي روسي عن مقتل 19 شخصا، بينهم 9 أطفال ومراهقون، في 4 أبريل الجاري. كما أسفر هجوم صاروخي على مدينة سومي الأوكرانية، أمس الأحد، عن مقتل 34 شخصا على الأقل.

وقال زيلينسكي إنه يعتقد أن النظرة الروسية للحرب، التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، هي السائدة في الإدارة الأمريكية الجديدة.

وانتقد زيلينسكي بشكل خاص نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الذي قاد الهجوم عليه خلال زيارته للبيت الأبيض في نهاية فبراير الماضي.

وقال زيلينسكي "حاولت أن أوضح أنه لا يمكن البحث عن شيء في الوسط، فهناك معتدي وهناك ضحية".