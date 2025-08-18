أوكرانيا تعلن إسقاط 88 مسيّرة روسية في هجوم ليلي

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 88 من أصل 140 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام أربعة صواريخ باليستية من طراز "إسكندر-إم" تم إطلاقها من مناطق تاجانروج وميلروفو وكورسك، بالإضافة إلى 140 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك وأوريول وبريانسك وميلروفو وبريمورسكو،أختارسك الروسية، وتشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية ووحدات الطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 88 طائرة مسيرة معادية من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية فوق شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل هجمات باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة في 25 موقعا في مناطق دونيتسك وخاركيف وسومي ودنيبروبيتروفسك وأوديسا وكييف.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة تامبوف، و5 فوق حوض بحر آزوف، واثنتين فوق حوض البحر الأسود، واثنتين فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، واثنتين فوق أراضي مقاطعة روستوف، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي إقليم كراسنودار، وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم".