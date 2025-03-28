زيلينسكي: مسودة صفقة المعادن "مختلفة تماماً".. وبوتين يخشى التحدث إلي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، إن مسودة صفقة المعادن الجديدة التي اقترحتها الولايات المتحدة "مختلفة تماماً" عن إطار عمل سابق، مشيراً إلى أنها ستتطلب تقييماً قانونياً إضافياً.

وأضاف في تصريحات لصحفيين في كييف أن أوكرانيا لن تقبل باتفاقية تهدد اندماجها مع الاتحاد الأوروبي.

معيداً قوله السابق إن "بلاده لا تعتبر المساعدات العسكرية الأمريكية التي تمت الموافقة عليها في السابق قروضاً يجب سدادها.

من جانب آخر، اتهم زيلينسكي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالسعي الى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا عبر طرحه فكرة "إدارة انتقالية" لكييف برعاية الامم المتحدة.. معلقاً: "بوتين يخشى التحدث إلي".

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف: "كل ما يقوم به (بوتين) يؤخر أي احتمال للتفاوض بهدف وضع حد للحرب".. مؤكداً أن أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات مع أي ممثل عن الجانب الروسي باستثناء الرئيس فلاديمير بوتين.