تفاصيل الحوار الذي أثار الصدام بين ترامب وزيلينسكي

تحول لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي بدأ بتبادل المجاملات يوم أمس الجمعة، إلى مواجهة حادة أمام وسائل الإعلام العالمية في البيت الأبيض، وأفادت تقارير بأن الوفد الأوكراني طُلب منه مغادرة المكان بعد ذلك، تاركًا الغداء الرسمي دون مشاركة الرئيس.

وكان هذا الاجتماع، الأول بين الزعيمين منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير، قد بدأ بابتسامات ومصافحات، لكنه سرعان ما تحول إلى جدال ساخن عندما أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس على أهمية الدبلوماسية لحل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي اندلعت بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.

وقال فانس، في إشارة ساخرة إلى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن: "على مدار أربع سنوات، كان لدينا رئيس وقف في المؤتمرات الصحفية وتحدث بقوة ضد بوتين، ومع ذلك هاجم بوتين أوكرانيا ودمر أجزاء كبيرة منها. الطريق إلى السلام والرخاء يمر عبر الدبلوماسية".

وردًا على سؤال من أحد المراسلين، أضاف فانس: "جربنا طريق بايدن، الذي اعتمد على الكلمات بدل الأفعال. ما يجعل أمريكا عظيمة هو انخراطها في الدبلوماسية، وهذا ما يفعله الرئيس ترامب".

ورد زيلينسكي على ذلك بسؤال: "إذا كان بإمكاني أن أسألك، هل هذا صحيح؟"، فأجاب فانس: "بالتأكيد، نعم".

وتابع زيلينسكي: "لقد سيطر بوتين على أجزاء كبيرة من أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، منذ عام 2014. ولم يوقف أحد ذلك، سواء في عهد أوباما أو ترامب أو بايدن. والآن، يأتي الرئيس ترامب ليقف في وجهه، لكن بوتين استمر في هجومه وسيطر على أراضينا".

ورد فانس: "أنا أتحدث عن دبلوماسية توقف تدمير بلدك"، لكن زيلينسكي استمر في التشكيك في فعالية الدبلوماسية التي يتحدث عنها فانس، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات السابقة مع روسيا لم تنجح.

وتصاعد التوتر عندما قال فانس لزيلينسكي: "سيدي الرئيس، بكل احترام، أعتقد أنه من غير اللائق أن تأتي إلى المكتب البيضاوي وتناقش هذه القضايا أمام وسائل الإعلام الأمريكية. يجب أن تشكر الرئيس على جهوده".

ورد زيلينسكي بأن "الجميع يواجهون مشاكل في الحرب، حتى الولايات المتحدة"، مما أثار غضب ترامب، الذي رد بقوة: "أنت لا تعرف ما سنشعر به. نحن نحاول حل المشكلة، فلا تخبرنا بما سنشعر به".

وانتهى الاجتماع بعد أكثر من 40 دقيقة من الجدال الحاد، حيث قال ترامب: "بلدك في ورطة كبيرة، ولن تفوز بهذه الحرب دون مساعدتنا".

بعد اللقاء، نشر ترامب على منصة "X" أن زيلينسكي "يمكنه العودة عندما يكون مستعدًا للسلام"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني "أهان الولايات المتحدة في مكتبها البيضاوي".

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو زيلينسكي إلى الاعتذار عن الحادثة، لكن الأخير رفض ذلك، قائلًا لقناة "فوكس نيوز": "لست متأكدًا من أننا فعلنا شيئًا خاطئًا"، معربًا عن أمله في ألا يحدث هذا النقاش أمام الصحفيين. وأكد زيلينسكي أن العلاقات بين البلدين لا تزال قابلة للإصلاح، مشددًا على حاجة أوكرانيا إلى دعم واشنطن في حربها ضد روسيا.