روسيا تقترح هدناً قصيرة وأوكرانيا تعرض وقف الحرب

اختتمت في إسطنبول، أمس، جولة جديدة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، تم الاتفاق خلالها على إتمام عملية تبادل ثانية لرفات 1200 عسكري، وتنفيذ جميع الاتفاقيات الإنسانية وفقاً لما أعلنه رئيس الوفد الروسي، الذي كشف أيضاً عن تقديم بلاده اقتراحاً بإعلان عدد من الهدن قصيرة الأجل، وتشكيل 3 فرق عمل للتواصل عبر الإنترنت.

أما رئيس الوفد الأوكراني فقال إن بلاده مستعدة لوقف فوري لإطلاق النار، وإن بلاده عرضت عقد اجتماع للرؤساء بحلول نهاية أغسطس، مطالباً روسيا بإظهار نهج بنّاء.

وقبل المفاوضات صرح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، بأنه لا أحد يتوقع طريقاً سهلاً، وأن الحوار سيكون صعباً للغاية، فالمشروعان اللذان يقدمهما الطرفان متعارضان تماماً.

بدوره، شدد مصدر في الوفد الأوكراني على أن كييف مستعدة لاتخاذ خطوات مهمة نحو السلام والوقف الكامل لإطلاق النار، معرباً عن أمله بموقف بنّاء من قبل روسيا خلال المحادثات.