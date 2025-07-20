هجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيرة على موسكو

شنت أوكرانيا هجوما غير مسبوق بعدد كبير من الطائرات المسيّرة على موسكو، في محاولة من كييف لزيادة الضغط قبيل جولة محتملة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، والتي قد تُعقد في أقرب وقت خلال الأسبوع المقبل.

وشهدت الدفاعات الجوية في العاصمة الروسية نشاطا مكثفا خلال الليل وحتى صباح الأحد، في ظل إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن نية بلاده تكثيف الهجمات في عمق الأراضي الروسية.

وقال زيلينسكي أمس السبت إن أوكرانيا اقترحت عقد مفاوضات وقف إطلاق النار مع روسيا الأسبوع المقبل، لكن لم يتم تحديد موعد دقيق بعد.

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" نقلا عن مصدر مطلع على المحادثات، فإن المفاوضات من المقرر أن تُعقد في إسطنبول، وهي المدينة التي استضافت جولات سابقة من الحوار بين الجانبين.

وكانت آخر مفاوضات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا قد أُجريت في أوائل يونيو، لكن التوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار لا يزال مستبعداً، في ظل استمرار الكرملين في التمسك بمطالبه.

تسببت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على موسكو في اضطرابات كبيرة بحركة المرور في المطارات الأربعة الرئيسية للعاصمة الروسية، وفقا لما أعلنه مسؤولون اليوم الأحد.

وفي منطقة زيلينوجراد، أدت الضربات إلى تضرر العديد من المباني الشاهقة، كما اشتعلت النيران في عدد من السيارات، وفقا لصور نشرها السكان على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعترف عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، بوقوع أضرار، لكنه قال إنها ليست خطيرة وسيتم إصلاحها.