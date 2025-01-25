زيلينسكي: بوتين يسعى لاستغلال جهود ترامب الرامية لتحقيق السلام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول التلاعب بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية للوصول إلى حل سلمي للحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بين كييف وموسكو.

وقال زيلينسكي إن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية أبلغ اجتماعا للقيادة العسكرية الأوكرانية عن "الإمكانات العسكرية الروسية واستعداد بوتين لمواصلة الحرب والتلاعب بزعماء العالم".

وأضاف في كلمته المسائية المصورة: "على وجه التحديد، إنه يحاول التلاعب برغبة الرئيس الأمريكي في تحقيق السلام. أنا واثق من أن أي تلاعب روسي لن ينجح بعد الآن".