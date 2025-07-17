زيلينسكي: نسابق الزمن لتوسيع إنتاج الأسلحة محلياً

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحكومة الأوكرانية الجديدة، التي صادق البرلمان على تعيينها اليوم الخميس، ستسابق الزمن لتوسيع إنتاج الأسلحة محليا بهدف تلبية نصف احتياجات البلاد من الأسلحة خلال ستة أشهر، في الوقت الذي تحاول فيه أوكرانيا صد الغزو الروسي.

وفي الوقت ذاته، قالت سويسرا، إن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغتها بأن واشنطن بصدد تحويل صفقة منظومات باتريوت للدفاع الجوي كانت مخصصة لها لصالح دعم أوكرانيا، التي تحتاج بشدة إلى تعزيز دفاعاتها للتصدي للهجمات الجوية الروسية التي تزداد حدتها.

وقالت وزارة الدفاع السويسرية، التي كانت قد طلبت خمس منظومات "باتريوت "في عام 2022، إنها تلقت إخطارا من وزارة الدفاع الأمريكية يفيد بأنه سيتم "إعادة ترتيب أولويات تسليم منظومات باتريوت، بحيث تُمنح الأولوية لدعم أوكرانيا."

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت منظومات "باتريوت" التي طلبتها سويسرا، سيتم توجيهها مباشرة إلى أوكرانيا، أم أنها ستخصص لتعويض منظومات في دول أوروبية أخرى قد تتبرع بها لصالح كييف.

وكان من المقرر أن يبدأ تسليم هذه المنظومات ، والتي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات، إلى سويسرا في عام 2027 على أن يكتمل تسليمها بحلول عام 2028.

لكن الحكومة السويسرية قالت إن واشنطن أبلغتها بالتأجيل، مضيفة أنه من غير الواضح عدد المنظومات الذي سيتأثر بالتغيير.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، اليوم الخميس، إنه سيترأس مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس اجتماعا لحلفاء أوكرانيا يوم الاثنين القادم لمناقشة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توريد الأسلحة.

وأوضح هيلي أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته سيشاركان في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا.

وقال الجنرال أليكسوس جرينكيفيتش، بأن "التحضيرات جارية" لنقل الأسلحة إلى أوكرانيا، مضيفا أن الناتو يعمل "بشكل وثيق للغاية" مع ألمانيا لنقل منظومات باتريوت.