كايا كلاس: ينبغي على أمريكا تحمل جزء من عبء تسليح أوكرانيا

قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاسء إنه ينبغي على الولايات المتحدة "تحمّل جزء من عبء" تسليح أوكرانيا، بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إلى إمكان شراء أوروبأ أسلحة أميركية لحساب كييف.

صرحت كالاس عقب اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قائلة: "نرحّب بإعلان الرئيس ترامب إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، لكننا نود أن تتحمّل الولايات المتحدة جزءا من العبء".

وتابعت "بتعهّدك منح مزيد من الأسلحة وقولك في الوقت نفسه إنه يتعيّن على جهة أخرى تسديد ثمنها، لا تكون أنت مانحها".

وتبنى ترامب موقفا متشددا حيال موسكو على خلفية حربها على أوكرانيا، إذ منح الكرملين مهلة 50 يوما لإنهاء الحرب وإلا مواجهة عقوبات إضافية.

لدى لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، تحدّث ترامب عن صفقة تقضي بشراء أعضاء أوروبيين في التكتل أسلحة بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، بما فيها بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ، وإرسالها إلى أوكرانيا.

لطالما ندّد ترامب بما يعتبره دورا أميركيا أكبر مقارنة ببقية الشركاء في التكتل، على مستوى تسليح أوكرانيا، على الرغم من أن حلف شمال الأطلسي يقول إن أوروبا تتحمل حاليا العبء الأكبر في تسليح كييف.وأعلنت بالفعل ألمانيا والدنمارك والسويد أنها ستشارك أو بصدد درس المشاركة في الخطة الاميركية الجديدة.