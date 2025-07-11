أضرار في سفارة الفاتيكان بكييف جراء غارات روسية

قالت سفارة الفاتيكان في كييف في بيان إنها تعرضت لأضرار طفيفة خلال الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وأضافت أن الأضرار لحقت بالمبنى الرئيسي للسفارة.

وقال فيسفالداس كولبوكاس سفير الفاتيكان لدى أوكرانيا بشكل منفصل لوكالة أنباء الفاتيكان الرسمية إنه شاهد طائرات مسيرة تحلق حول أرض السفارة وسمع عدة انفجارات خلال الليل.

وأضاف أن الهجوم ألحق أضرارا بسقف السفارة ومرآب السيارات الخاص بها.

وقال “جمعنا نحو عشر شظايا كبيرة إلى حد ما، وأعتقد أنها كانت طائرة مسيرة وليس صاروخا لحسن الحظ، لم يصب أحد منا بأذى. لكن من المذهل بالطبع رؤية الانفجارات تحدث في مكان قريب”