أوكرانيا: إسقاط صاروخين موجهين و79 طائرة مسيرة روسية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت صاروخين موجهين من طراز "كيه إتش-59" و79 من أصل 128 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين موجهين من طراز "كيه إتش-59" و128 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى، تم إطلاقها من مناطق بريانسك وميلروفو وأوريول وكورسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي والطيران ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت القوات الأوكرانية صاروخين موجهين من طراز "كيه إتش-59" و79 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى فوق مناطق ميكولايف، وبولتافا، وسومي، وخاركيف، وكييف، وتشرنيهيف، وتشيركاسي، ودنيبرو، وجيتومير، وكيروفوهراد وفينيتسا."

وأضاف البيان أنه تم إسقاط 49 طائرة مسيرة خداعية في المنطقة دون أن تسفر عن وقوع أضرار على الأرض.

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية، في البيان، إلى أن أضرارا لحقت بمباني الشركات والمؤسسات والمنازل الخاصة جراء حطام الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها في مناطق تشيرنيجوف وسومي وتشيركاسي وبولتافا وكييف.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.