أوكرانيا.. عشرات المصابين في هجوم روسي بطائرات مسيرة

أصيب نحو 43 شخصاً في هجمات نفذتها روسيا بطائرات مسيرة على خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا، في الوقت الذي حث فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي حلفاء كييف على تقديم المزيد من الدعم.

وذكر مسؤولون محليون وعسكريون أن مباني سكنية وروضة أطفال ومكتباً للتجنيد بالمنطقة تضررت خلال موجتين من الهجمات.

وقال رئيس البلدية إيهور تيريخوف إنه خلال الموجة الثانية قصفت ست طائرات مسيرة من طراز "شاهد" الهجومية المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا في غضون 10 دقائق، واستهدفت "الشوارع السكنية والسيارات والأشخاص".

وأضاف أن 43 شخصاً أصيبوا في الهجومين.

وبدا أن خاركيف، التي تكرر استهدافها منذ بداية الحرب، كانت المدينة الأكثر تضرراً في أوكرانيا بعد ليلة من الهجمات الجوية والصاروخية الروسية في جميع أنحاء البلاد.

وفي مدينة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، قال الحاكم إيفان فيدوروف اليوم إن 17 شخصاً على الأقل أصيبوا وتضررت عشرات المباني السكنية ومبنى جامعي في غارة جوية بطائرات مسيرة في الصباح.

وقال مسؤولون إقليميون إن شخصاً واحداً لقي حتفه في مدينة أوديسا الجنوبية.

وحث زيلينسكي شركاء كييف الغربيين على الوفاء بتعهداتهم بتعزيز الدفاعات الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي على إكس "نحن نعتمد بقوة على شركائنا للوفاء الكامل بما اتفقنا عليه.. يظل الدفاع الجوي هو الأولوية القصوى لحماية الأرواح".



