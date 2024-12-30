موسكو: كبدنا القوات الأوكرانية خسائر فادحة في مقاطعة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة.

وقال البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في عدد من المناطق، كما تم صد 5 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي".

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، تكبدت أكثر من 310 عسكريين، ومركبة قتالية مدرعة و5 مركبات، ومدافع ميدانية".

وأوضحت الوزارة أن "إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغ نحو 45530 عسكرياً".



