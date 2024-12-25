هجوم جوي روسي هائل على أوكرانيا

شنت روسيا هجوماً جوياً ضخماً على أوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء، حيث دوَّت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن مقاتلات روسية من طراز "تو-95 إم إس" أطلقت العديد من صواريخ كروز على أوكرانيا فوق البحر الأسود.

وقال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "العدو يهاجم مرة أخرى نظام الطاقة على نطاق واسع".

وأعلنت السلطات إصابة أربعة أشخاص على الأقل بجروح في مدينة خاركيف شمالي شرق أوكرانيا وسط إطلاق صواريخ كثيفة.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة خاركيف، أوليه سينيهبوف، إن من بين الجرحى رجل يبلغ من العمر 39 عاماً أصيب في منطقة سالتيفسكي وتم نقله إلى المستشفى.

وقال عمدة مدينة خاركيف، إيجور تيريخوف، عبر تطبيق تليجرام إن "اثنين من المصابين في حالة خطيرة".

كما أصيب شخص واحد في قصف لمبنى سكني في منطقة أخرى.

وقال سينيهبوف إن "الجيش الروسي شن سبع هجمات على الأقل"، ما أسفر عن اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وقال تيريخوف إن حريقاً اندلع جراء استهداف منطقة خاركيف في كييف.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) أن انفجارات وقعت أيضاً في مدينة دنيبرو بشرق أوكرانيا.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينرجو" إنها ستحد من إمدادات الكهرباء في عيد الميلاد، حيث شنت روسياً هجوماً صاروخياً واسعاً استهدف البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وأضافت "يوكرينرجو"، في منشور عبر تطبيق تليجرام، أن القيود تعد إجراء احترازياً، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن مدى الصواريخ التي أطلقتها موسكو يستهدف منشآت الطاقة.

وأضاف جالوشينكو أن "شركة الكهرباء تتخذ التدابير اللازمة للحد من الاستهلاك لتقليل العواقب السلبية على نظام الطاقة إلى أدنى حد ممكن".

وهاجمت القوات الروسية البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا عدة مرات منذ بدء الحرب في عام 2022.



