زيلينسكي: أوكرانيا وقعت اتفاقا لإنتاج طائرات مسيرة مع شركة أمريكية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن أوكرانيا وقعت اتفاقا مع شركة سويفت بيت الأمريكية لإنتاج مئات الآلاف من الطائرات المسيرة هذا العام.

وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال زيارة إلى الدنمارك “سيكون هناك الكثير من الطائرات المسيرة الاعتراضية لتدمير طائرات العدو المسيرة وصواريخه والطائرات المسيرة رباعية المراوح للاستطلاع وتدقيق التصويب والطائرات المسيرة هجومية القادرة على التحليق لمسافات بعيدة”.

وبدعم مباشر من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، تعمل كييف على تسريع إنتاجها المحلي من هذه الطائرات، في مسعى لإعادة تشكيل ميزان القوى في الميدان، وتجاوز تفوق روسيا العددي والناري من خلال التكنولوجيا والتكتيك.

كما أعلن وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، أولكسندر كاميسيهن، أن بلاده نجحت في إنتاج نحو 50 ألف طائرة مسيّرة انتحارية من نوع FPV في شهر واحد فقط.. وذلك بدعم من دول الناتو.

وبعدها بعدة أشهر أعلنت أوكرانيا أن الرقم يصل إلى مليون مسيرة من أنواع مختلفة أغلبها من نوع FPV يتم إنتاجها سنوياً بحلول عام 2025، ما يعكس تحوُّلًا جذريًا في قدرة الصناعات الدفاعية المحلية.

وقال المسؤولون الأميركيون إنهم قاموا باستثمارات كبيرة وسرية، ساعدت أوكرانيا في بدء وتوسيع إنتاجها من الطائرات دون طيار.

لكن دعم صناعة الطائرات المسيرة بقي سريّاً إلى حد كبير، وشمل تطوير جيل جديد من الطائرات دون طيار، وإحداث ثورة في كيفية خوض

الحروب.

وهو ما تحدّث عنه مسؤولون من حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن استفادة الحلف من تجارب الحرب التي تخوضها أوكرانيا ضد روسيا.

فقد أنفقت الولايات المتحدة أموالاً كثيرة، لتعزيز إنتاج الطائرات دون طيار في أوكرانيا. وشملت الجهود الأميركية دعم مصنعيها وشراء الأجزاء، كما أرسلت الولايات المتحدة مسؤولين استخباراتيين إلى أوكرانيا للمساعدة في بناء برنامجها.

وفي العام الماضي، خصص البنتاجون 800 مليون دولار لإنتاج الطائرات دون طيار في أوكرانيا، التي تم استخدامها لشراء مكوناتها وتمويل صانعيها.