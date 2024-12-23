1.1 مليار دولار لأوكرانيا من صندوق النقد الدولي

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الاثنين إن كييف تلقت 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستُخصص لأوجه الإنفاق الرئيسية في الميزانية.

ومن جهته قال وزير المالية سيرجي مارتشنكو إن إجمالي ما تلقته أوكرانيا من صندوق النقد الدولي منذ بداية هذا العام بلغ 5.4 مليار دولار.

وتعتمد كييف بشكل كبير على المساعدات المالية الخارجية لتغطية النفقات الاجتماعية ودعم الاقتصاد، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الأوكراني محاربة القوات الروسية بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على شن موسكو غزو واسع النطاق لجارتها في فبراير شباط 2022.

وتخصص أوكرانيا إيراداتها للإنفاق على الأمن والدفاع.